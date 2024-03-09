鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過49.8億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達9.23%

鉅亨網新聞中心 2024-03-09 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達49.8億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達40.81億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達24.15億美元。

24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅9.23%；DEXE(DEXE)24小時漲幅12.1%；柚子幣(EOS)24小時漲幅9.04%。

24小時跌幅：FLOKI(FLOKI)24小時跌幅70.3%；LPT(LPT)24小時跌幅58.8%；Viberate(VIB)24小時跌幅54.9%。

近一週漲幅：Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅18.1%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅17.1%；Moonriver(MOVR)近一週漲幅13.5%。