鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過49.8億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達9.23%
鉅亨網新聞中心 2024-03-09 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,949.99美元，24小時漲跌幅+1.57%；以太幣(ETH)現報價格3,912.2美元，24小時漲跌幅+0.23%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達49.8億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達40.81億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達24.15億美元。
24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅9.23%；DEXE(DEXE)24小時漲幅12.1%；柚子幣(EOS)24小時漲幅9.04%。
24小時跌幅：FLOKI(FLOKI)24小時跌幅70.3%；LPT(LPT)24小時跌幅58.8%；Viberate(VIB)24小時跌幅54.9%。
近一週漲幅：Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅18.1%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅17.1%；Moonriver(MOVR)近一週漲幅13.5%。
近一週跌幅：FLOKI(FLOKI)近一週跌幅76.1%；LPT(LPT)近一週跌幅61%；Arweave(AR)近一週跌幅59.4%。
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