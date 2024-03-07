鉅亨買幣速報 - First Digital USD(FDUSD)24小時成交量超過46.22億美元，Bonk(BONK)24小時漲幅達19.5%
鉅亨網新聞中心 2024-03-07 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,791.41美元，24小時漲跌幅-0.42%；以太幣(ETH)現報價格3,799.28美元，24小時漲跌幅-1.10%。
亮點幣種：First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達46.22億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達43.45億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達27.89億美元。
24小時漲幅：Bonk(BONK)24小時漲幅19.5%；柴犬幣(SHIB)24小時漲幅16.8%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅15.5%。
24小時跌幅：FET(FET)24小時跌幅39.1%；ANKR(ANKR)24小時跌幅35.7%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅36%。
近一週漲幅：Sui(SUI)近一週漲幅11.9%；RLC(RLC)近一週漲幅9.19%；WAXP(WAXP)近一週漲幅7.62%。
近一週跌幅：柴犬幣(SHIB)近一週跌幅205%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅170%；Bonk(BONK)近一週跌幅69.9%。
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