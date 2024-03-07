鉅亨買幣速報 - First Digital USD(FDUSD)24小時成交量超過46.22億美元，Bonk(BONK)24小時漲幅達19.5%

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 17:15

近一週漲幅：Sui(SUI)近一週漲幅11.9%；RLC(RLC)近一週漲幅9.19%；WAXP(WAXP)近一週漲幅7.62%。

24小時跌幅：FET(FET)24小時跌幅39.1%；ANKR(ANKR)24小時跌幅35.7%；Reserve Rights(RSR)24小時跌幅36%。

亮點幣種：First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達46.22億美元； 比特幣 (BTC)24小時成交量達43.45億美元； 以太幣 (ETH)24小時成交量達27.89億美元。

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