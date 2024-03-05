鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過54.13億美元，Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅達10.2%
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,117.21美元，24小時漲跌幅+7.75%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達54.13億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達35.25億美元；柴犬幣(SHIB)24小時成交量達29.64億美元。
24小時漲幅：Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅10.2%；SuperVerse(SUPER)24小時漲幅9.64%；SXP(SXP)24小時漲幅11.5%。
24小時跌幅：柴犬幣(SHIB)24小時跌幅102%；WIN(WIN)24小時跌幅39.8%；CKB(CKB)24小時跌幅40.3%。
近一週漲幅：API3(API3)近一週漲幅12.5%；Xai(XAI)近一週漲幅12.2%；COTI(COTI)近一週漲幅11.6%。
近一週跌幅：柴犬幣(SHIB)近一週跌幅252%；FLOKI(FLOKI)近一週跌幅185%；Bonk(BONK)近一週跌幅153%。
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