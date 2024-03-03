鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.73億美元，Bonk(BONK)24小時漲幅達14.4%

鉅亨網新聞中心 2024-03-03 17:15

24小時漲幅：Bonk(BONK)24小時漲幅14.4%；Memecoin(MEME)24小時漲幅13.5%；ORDI(ORDI)24小時漲幅9.57%。

24小時跌幅：SLP(SLP)24小時跌幅57.5%；系統幣(SYS)24小時跌幅39.6%；Arweave(AR)24小時跌幅27.7%。