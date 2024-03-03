鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.73億美元，Bonk(BONK)24小時漲幅達14.4%
鉅亨網新聞中心 2024-03-03 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,825.04美元，24小時漲跌幅-0.15%；以太幣(ETH)現報價格3,407.83美元，24小時漲跌幅-0.29%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.73億美元；柴犬幣(SHIB)24小時成交量達10.04億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.66億美元。
24小時漲幅：Bonk(BONK)24小時漲幅14.4%；Memecoin(MEME)24小時漲幅13.5%；ORDI(ORDI)24小時漲幅9.57%。
24小時跌幅：SLP(SLP)24小時跌幅57.5%；系統幣(SYS)24小時跌幅39.6%；Arweave(AR)24小時跌幅27.7%。
近一週漲幅：Xai(XAI)近一週漲幅12.1%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅10%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅5.86%。
近一週跌幅：FLOKI(FLOKI)近一週跌幅260%；柴犬幣(SHIB)近一週跌幅131%；Bonk(BONK)近一週跌幅105%。
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