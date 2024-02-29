鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過74.3億美元，愛麗絲(ALICE)24小時漲幅達7.43%

鉅亨網新聞中心 2024-02-29 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達74.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達34.21億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達30.59億美元。

24小時漲幅：愛麗絲(ALICE)24小時漲幅7.43%；API3(API3)24小時漲幅7.3%；WIN(WIN)24小時漲幅5.23%。

24小時跌幅：Arkham(ARKM)24小時跌幅51.9%；DEXE(DEXE)24小時跌幅50.7%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅45.9%。

近一週漲幅：VIDT DAO(VIDT)近一週漲幅10%；Prometeus(PROM)近一週漲幅8.1%；Loom Network(LOOM)近一週漲幅7.96%。