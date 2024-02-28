鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.77億美元，Verge(XVG)24小時漲幅達21.5%
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,796.44美元，24小時漲跌幅+0.76%；以太幣(ETH)現報價格3,237.12美元，24小時漲跌幅+0.07%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達33.77億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達19.37億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達17.71億美元。
24小時漲幅：Verge(XVG)24小時漲幅21.5%；COTI(COTI)24小時漲幅14.1%；Prometeus(PROM)24小時漲幅7.66%。
24小時跌幅：FLOKI(FLOKI)24小時跌幅26.3%；Arweave(AR)24小時跌幅24.5%；GALA(GALA)24小時跌幅20.8%。
近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅12.2%；Loom Network(LOOM)近一週漲幅11.8%；Numeraire(NMR)近一週漲幅11.3%。
近一週跌幅：COTI(COTI)近一週跌幅139%；Verge(XVG)近一週跌幅75.7%；THETA(THETA)近一週跌幅64.3%。
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