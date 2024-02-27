鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.43億美元，Worldcoin(WLD)24小時漲幅達12.3%
鉅亨網新聞中心 2024-02-27 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,251.1美元，24小時漲跌幅+9.65%；以太幣(ETH)現報價格3,228.58美元，24小時漲跌幅+4.51%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達39.43億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達22.72億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達20.62億美元。
24小時漲幅：Worldcoin(WLD)24小時漲幅12.3%；Xai(XAI)24小時漲幅5.06%；愛麗絲(ALICE)24小時漲幅3.25%。
24小時跌幅：THETA(THETA)24小時跌幅53.8%；DENT(DENT)24小時跌幅25.8%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅26.9%。
近一週漲幅：Sleepless AI(AI)近一週漲幅8.72%；Auction(AUCTION)近一週漲幅8.37%；Ark(ARK)近一週漲幅7.6%。
近一週跌幅：COTI(COTI)近一週跌幅175%；Verge(XVG)近一週跌幅97%；DAR(DAR)近一週跌幅55.6%。
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