鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過11.89億美元，賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅達6.25%

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 17:15

亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達11.89億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.86億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達8.53億美元。

24小時漲幅：賈斯米幣(JASMY)24小時漲幅6.25%；Render Token(RNDR)24小時漲幅4.17%；Mask Network(MASK)24小時漲幅4.31%。

24小時跌幅：Verge(XVG)24小時跌幅60.7%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅27%；DAR(DAR)24小時跌幅25.6%。

近一週漲幅：Auction(AUCTION)近一週漲幅19.1%；LPT(LPT)近一週漲幅15.4%；數位代幣(ICP)近一週漲幅14.7%。