中國前首富、娃哈哈創始人宗慶後驚傳病逝 享壽79歲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-25 14:42

中國食品大廠娃哈哈周日（25 日）發布訃告，宣布中國前首富、娃哈哈集團創始人宗慶後因病醫治無效，於周日上午 10 時 30 分病逝，享壽 79 歲。

據《澎湃新聞》報導，娃哈哈宣布，中國共產黨黨員，全國勞動模範，全國五一勞動獎章獲得者，優秀中國特色社會主義事業建設者，改革開放 40 年百名傑出民營企業家，第十、十一、十二屆全國人大代表，中國共產黨浙江省第十二、十三、十四屆代表大會代表宗慶後，因病醫治無效，於周日上午 10 時 30 分逝世，享壽 79 歲。

娃哈哈宗慶後同志治喪委員會定 2 月 28 日上午 10 時，在杭州娃哈哈下沙基地（杭州市錢塘區白楊街道 10 號大街與 5 號大街交叉口）舉行追思會。

娃哈哈曾於 2021 年 12 月發布公告，稱宗慶後的女兒宗馥莉已出任集團副董事長兼總經理。其後，宗馥莉就以集團接班人之姿，逐漸肩負起娃哈哈的日常營運重任。

在中國，不少 85 後、90 後的眼中，娃哈哈是從小看到大的熟悉品牌。娃哈哈礦泉水、AD 鈣奶、營養快線⋯⋯是時光機裡的鎏金記憶。而宗慶後身穿帆布鞋、中山裝的勤儉風格，也是他們對浙商第一代企業家的記憶。

宗慶後 42 歲下海創業，帶領娃哈哈一路披荊斬棘，西進北上，百日兼併，問鼎中國首富，成就了一代浙商傳奇。

1945 年出生的宗慶後，是第一代民營企業家的代表性人物之一，創辦的杭州娃哈哈集團是中國領軍型飲料企業，位居中國企業 500 強、中國製造業 500 強、中國民企 500 強前列。

作為古稀之年仍堅守實業一線的「常青樹」，宗慶後曾創造了縱橫一個時代的「非常營銷」模式，通過像毛細血管一樣深入全國各地的銷售網絡，實現公司新品一周內鋪遍全國。

宗慶後在青年時期有 15 年在舟山馬目農場運石頭、修堤壩，在紹興茶廠種茶、插秧。

1978 年，他回杭州頂替母親在校辦工廠做供銷員，1987 年承包杭州上城區校辦企業經銷部，靠蹬三輪車代銷汽水、棒冰、文具賺錢起家。當年 7 月，宗慶後以花粉銷貨款和人民幣（下同）5 萬元貸款為原始資金，籌建食品廠，代加工花粉口服液，次年 5 月實現銷售收入 436 萬元，上交利潤 22.2 萬元。

1988 年，根據獨生子女不願好好吃飯、偏食的狀況，宗慶後在浙江醫科大學營養學系教授的指導下，開發了第一個產品——娃哈哈兒童營養液。公司隨後改名為「杭州娃哈哈營養食品廠」，1990 年實現年產值 1 億元，創利 2,224 萬元，在全國 500 家最佳經濟效益工業企業中位居第 85 名。

1991 年，在杭州市政府牽線搭橋下，僅百餘人的娃哈哈營養食品廠「小魚吃大魚」，以 8,000 餘萬元兼併職工 2,000 多人的國有企業——杭州罐頭食品廠，三個月後就使虧損 4,000 多萬的杭罐廠轉虧為盈。當年，娃哈哈實現銷售收入、利稅增長一倍多，第二年銷售收入 4 億元、利潤 7,000 多萬元。

1994 年，為響應對口支援三峽庫區移民工作的號召，娃哈哈兼併了涪陵地區的三家企業，組建娃哈哈涪陵公司。這家公司的成功使宗慶後「西進北上」、靠近消費市場就地設廠的步伐越邁越大，在西部地區、革命老區、邊疆少數民族地區等不斷建立分公司。

目前娃哈哈已在 29 個省份建有 81 座生產基地、187 家子公司，員工接近 3 萬人。