盤中速報 - UNI大漲49.69%，報11.03美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-23 23:20
UNI(UNI)在過去 24 小時內漲幅超過49.69%，最新價格11.03美元，總成交量達1.92億美元，總市值66.05億美元，目前市值排名第 14 名。
近 1 日最高價：11.73美元，近 1 日最低價：6.96美元，流通供給量：598,187,016。
Uniswap是一個自動化造市商，目標是使代幣交易自動化的同時，提升效率，降低交易風險和成本，取消用戶身份的要求，則任何人都可以為任何代幣創造交易流動性，在去中心化金融領域中流動性即可產生交易的價值，其平台治理代幣UNI則作為協定的獎勵給予平台用戶。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.10%
- 近 1 月：+25.95%
- 近 3 月：+16.22%
- 近 6 月：+54.42%
- 今年以來：-3.18%
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