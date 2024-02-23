盤中速報 - 賈斯米幣大漲18.78%，報0.0163美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-23 00:05
賈斯米幣(JASMY)在過去 24 小時內漲幅超過18.78%，最新價格0.0163美元，總成交量達2.98億美元，總市值7.95億美元，目前市值排名第 61 名。
近 1 日最高價：0.0189美元，近 1 日最低價：0.0132美元，流通供給量：49,299,999,677。
JASMY 被描述為日本比特幣，是一種以太坊的代幣，作為 Jasmy 提供支持，Jasmy 是一個開發 IoT（物聯網）平台的組織。 Jasmy 的目標不是通過中心化伺服器協調設備和數據網路，而是通過邊緣計算和數據存儲在 IPFS（一種去中心化存儲網路）上來去中心化流程。 JASMY 可用於在設備之間轉移代幣並支付網路服務費用。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.37%
- 近 1 月：+32.72%
- 近 3 月：+27.12%
- 近 6 月：+91.81%
- 今年以來：-6.05%
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