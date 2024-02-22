鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.83億美元，SFP(SFP)24小時漲幅達5.1%

鉅亨網新聞中心 2024-02-22 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.83億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達18.84億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.68億美元。

24小時漲幅：SFP(SFP)24小時漲幅5.1%；拳王幣(STX)24小時漲幅6.17%；ATA(ATA)24小時漲幅5.11%。

24小時跌幅：賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅56.9%；SingularityNET Token(AGIX)24小時跌幅32.5%；Arkham(ARKM)24小時跌幅25.6%。

近一週漲幅：CKB(CKB)近一週漲幅15.9%；MANTRA(OM)近一週漲幅8.89%；TerraClassicUSD(USTC)近一週漲幅8.22%。