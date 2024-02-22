鉅亨網新聞中心 2024-02-22 13:00

中國刑偵犯罪劇集《獵冰》周三（21 日）上線播出，有兩大看點！第一，這是張頌文在《狂飆》大火之後首部電視劇；第二，女主角姚安娜是華為執行長任正非的小女兒，這是她出道以來首度主演電視劇。

據《中國基金報》報導，《獵冰》由高群書擔任總導演，萬鵬導演，張頌文、姚安娜領銜主演，韓庚、包文婧特別出演。故事發生在平靜的沿海小城三平市，緝毒大隊在一次行動中意外繳獲一批新型冰毒，規模和純度都極為罕見，三平公安立即展開調查。

部隊轉業女警趙友男（姚安娜飾）憑著敏銳的嗅覺和洞察力，將目標鎖定在了做化工買賣的黃宗偉（張頌文飾）身上。詭計多端的黃宗偉，讓初出茅廬的趙友男燃起了鬥志，她死盯黃宗偉，不管對方藏在何處，不管假象如何高級，她都能挖到線索，發現真相，義無反顧奔赴抓捕。

以趙友男為首的公安隊伍和以黃宗偉為首的製毒販毒人員，一個窮追不捨死咬不放，一個詭計多端擅於隱藏，就這樣上演了一場「貓鼠大戰」。

《獵冰》周三晚間開播後，「姚安娜」就迅速衝上微博熱搜。

姚安娜出生於 1998 年，是任正非和第二任妻子姚凌所生孩子，被坊間稱為「華為小公主」，原名姚思為，英文名喚 Annabel Yao。

姚安娜 2020 年自美國哈佛大學畢業，2021 年 1 月，姚安娜正式出道，成為一名藝人。

任正非十分關注女兒的前途，曾親自為此事前往經紀公司詳細了解具體規劃。他在 2019 年 2 月接受《BBC》專訪時曾說：「我有三個小孩，我都很關注他們，但是他們各人有個人的個性，我們之間不能完全和諧相處。」

此外，任正非曾在 2019 年 5 月時坦言，稱這輩子很對不起小孩，很虧欠他們。「小女兒其實也很艱難，因為那時我們公司還在垂死掙扎之中，我基本（每天）十幾個小時都在公司，要嘛就在出差，幾個月不回家。當時為了打開國際市場，在國外一待就是幾個月，小孩基本上很少有往來，很虧欠他們。其實小孩都是靠自己的努力，自己對自己要求很高。」

任正非說，姚安娜就讀中學的時候，每個星期要跳 15 小時芭蕾舞，跳完舞回來才做作業，晚上 1 點多才休息。

姚安娜出道的時候，還提到姐姐孟晚舟，說自己經常看到網上的一些評論，一開始很難過，不明白大家為什麼喜歡姐姐，卻不喜歡她。

針對「名媛」、「富二代」等標簽和網上種種質疑，姚安娜坦言，不想活在別人的評價和定義中，會把質疑當作前進的動力，「每個人都會得到肯定，也會面臨質疑，我能做的只是做好我自己」。