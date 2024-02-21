鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.31億美元，Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅達13.3%
鉅亨網新聞中心 2024-02-21 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格51,511.1美元，24小時漲跌幅-0.40%；以太幣(ETH)現報價格2,926.01美元，24小時漲跌幅+0.49%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.31億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達20.49億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達17.14億美元。
24小時漲幅：Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅13.3%；Pixels(PIXEL)24小時漲幅13.1%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅13.2%。
24小時跌幅：Starknet Token(STRK)24小時跌幅878%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅30.5%；WIN(WIN)24小時跌幅22.5%。
近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅17.3%；MANTRA(OM)近一週漲幅14.8%；Bonk(BONK)近一週漲幅8.81%。
近一週跌幅：LPT(LPT)近一週跌幅123%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅88.6%；Arkham(ARKM)近一週跌幅57.4%。
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