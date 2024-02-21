鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至6.6元，預估目標價為135元
鉅亨網新聞中心 2024-02-21 17:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.7元下修至6.6元，其中最高估值6.77元，最低估值6.31元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|6.77(6.9)
|7.94
|9.04
|最低值
|6.31(6.31)
|6.54
|6.91
|平均值
|6.6(6.63)
|7.31
|8.13
|中位數
|6.6(6.7)
|7.32
|8.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|152,433,990
|171,846,740
|191,435,000
|最低值
|148,335,530
|148,234,070
|157,236,620
|平均值
|150,136,420
|162,806,960
|174,349,210
|中位數
|149,992,000
|163,559,000
|174,376,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.19
|6.01
|4.31
|4.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
|177,954,166
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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