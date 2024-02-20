鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.72億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達24.3%
鉅亨網新聞中心 2024-02-20 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格51,631.72美元，24小時漲跌幅-1.02%；以太幣(ETH)現報價格2,920.86美元，24小時漲跌幅+1.48%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.72億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.66億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.67億美元。
24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅24.3%；IOTX(IOTX)24小時漲幅12.9%；LPT(LPT)24小時漲幅10.5%。
24小時跌幅：Pixels(PIXEL)24小時跌幅1420%；Arweave(AR)24小時跌幅23.3%；Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅21.2%。
近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅15.8%；Nuls(NULS)近一週漲幅14.3%；REQ(REQ)近一週漲幅5.66%。
近一週跌幅：LPT(LPT)近一週跌幅133%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅114%；Arkham(ARKM)近一週跌幅62%。
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