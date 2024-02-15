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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至17.89元，預估目標價為159元

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.78元上修至17.89元，其中最高估值19.31元，最低估值15.73元，預估目標價為159元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 19.31(19.31) 23.84 13.61
最低值 15.73(15.73) 6.45 3.69
平均值 17.52(17.45) 13.32 9.15
中位數 17.89(17.78) 11.65 9.64

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 276,721,120 309,869,830 308,061,000
最低值 268,072,000 260,760,000 265,162,000
平均值 274,046,380 282,924,960 279,213,000
中位數 275,853,000 271,727,000 271,814,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 87.07 45.57 5.06 0.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		 627,283,761 489,406,832 207,077,912 190,589,281

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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