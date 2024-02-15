大年初五迎財神 上海這裡火了！上演購金熱潮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-15 09:01

2 月 14 日是大年初五，又稱為「破五」，中國民間有「接財神」的習俗。這天凌晨，很多民眾燃放炮竹和煙花，祈望新的一年能夠財源滾滾。

據《中國基金報》報導，周三（14 日）一早，地處上海市中心繁華商區的城隍廟便上演「人從眾」模式，可謂熱鬧非常。殿前擠滿了來自四面八方的信眾及遊客，大家觀燈祈福，喜氣洋洋，祈求新年能夠財運亨通。

由於人數眾多，與往日相比，城隍廟前的門閘也被現場工作人員挪開分隔欄，改為三個大門均能通行，以舒緩人流擁堵壓力。廟門外的街道上也已停滿了車輛，不僅有旅遊觀光大巴，還有不少私家車。

「可真熱鬧啊，差不多是這幾天人最多的吧。」一位在排隊的香客感慨道，他平時也經常來城隍廟上香祈福，但大年初五相比往日遊客量大幅增加。「平時城隍廟前開一個大門就夠了。」

「城隍廟人多，香火旺，不僅能感受到上海老城廂裡的年味，還能祈福，求得新一年的平安順利，以及財源滾滾。」一位來自北方的遊客說，這次過年來上海玩，特意選擇要和家人來城隍廟上香，「在這裡撞下新年的鐘聲，感覺一年都能獲得好運，名為福兆全年。」

大年初五，上海城隍廟不僅掛起了漂亮的紅燈籠，還有撞鐘祈福、送對聯福字等民俗活動，還為香客準備「財神金」，供給前來上香的香客領取沾福氣。

「可先隨身攜帶兩個月，獲財神護佑，普沾財神財氣。兩月後，再用於購物、經商、投資，以示將取自財神財庫的財神金歸還庫中。」工作人員表示。

城隍廟是上海熱門景點之一，為「長江三大廟」之一。老城隍廟始建於明代永樂年間（1403 年~ 1424 年），距今已有近 600 年歷史。

「從早上到現在就沒閒下來，很多人趁著過年期間都願意買些黃金來圖個彩頭。」一位豫園商圈金店店員說，以往是中年人喜歡買黃金，現在年輕人也加入購金熱潮。「今年初五正好趕上了 2024 年的情人節，有很多年輕人選擇了購買黃金，送給另一半。」