鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.63億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達6.55%

鉅亨網新聞中心 2024-02-14 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達28.63億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.82億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.89億美元。

24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅6.55%；DAR(DAR)24小時漲幅6.63%；權力代幣(POWR)24小時漲幅3.62%。

24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅78.5%；Selfkey(KEY)24小時跌幅53.2%；Nuls(NULS)24小時跌幅22%。

近一週漲幅：Jupiter(JUP)近一週漲幅8.58%；RLC(RLC)近一週漲幅6.89%；門羅幣(XMR)近一週漲幅6.87%。