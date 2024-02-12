鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.06億美元，REQ(REQ)24小時漲幅達13.1%
鉅亨網新聞中心 2024-02-12 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格48,106.18美元，24小時漲跌幅-0.13%；以太幣(ETH)現報價格2,487.05美元，24小時漲跌幅-1.60%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.06億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.04億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.85億美元。
24小時漲幅：REQ(REQ)24小時漲幅13.1%；Multichain(MULTI)24小時漲幅8.71%；Bonk(BONK)24小時漲幅8.83%。
24小時跌幅：權力代幣(POWR)24小時跌幅26.4%；API3(API3)24小時跌幅16.9%；ImmutableX(IMX)24小時跌幅10.2%。
近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅40%；門羅幣(XMR)近一週漲幅27%；Numeraire(NMR)近一週漲幅15.2%。
近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅122%；MANTRA(OM)近一週跌幅89.8%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅50.2%。
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