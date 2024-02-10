鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.6億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達16.1%
鉅亨網新聞中心 2024-02-10 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格47,098.53美元，24小時漲跌幅+1.15%；以太幣(ETH)現報價格2,489.44美元，24小時漲跌幅+0.68%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達28.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.44億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.32億美元。
24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅16.1%；拳王幣(STX)24小時漲幅2.91%；門羅幣(XMR)24小時漲幅2.74%。
24小時跌幅：REQ(REQ)24小時跌幅35.4%；SuperFarm(SUPER)24小時跌幅21.9%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅45%；門羅幣(XMR)近一週漲幅26.4%；FTT(FTT)近一週漲幅9.74%。
近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅122%；MANTRA(OM)近一週跌幅108%；COTI(COTI)近一週跌幅75.7%。
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