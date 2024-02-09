鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.49億美元，Jupiter(JUP)24小時漲幅達9%

鉅亨網新聞中心 2024-02-09 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.49億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達14.48億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.13億美元。

24小時漲幅：Jupiter(JUP)24小時漲幅9%；Multichain(MULTI)24小時漲幅5.48%；Xai(XAI)24小時漲幅4.16%。

24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅81.8%；COTI(COTI)24小時跌幅39%；Space ID(ID)24小時跌幅16.3%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅44.5%；門羅幣(XMR)近一週漲幅24.8%；Jupiter(JUP)近一週漲幅17.6%。