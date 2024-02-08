盤中速報 - 門羅幣大漲9.47%，報128.3美元

Monero相對於比特幣和區塊鏈的透明性，更著重於隱私、分權和可擴展性。藉由特殊的加密技術模糊化交易細節，讓匯款人、取款人、交易額都能夠受到匿名的保護。資訊混淆的方式是將交易細目打散並隨機插入其他資料片段，並將部分資料作為誘餌，使外部難以辨識。暗網市場AlphaBay中的非法交易即多數採用XMR。