中國最大商業銀行換帥 總裁廖林接任董事長

工商銀行表示，因工作調整，廖林將辭去工商銀行總裁職務。為確保經營管理工作正常運轉，工商銀行將由廖林代為履行總裁職權，直到新任總裁正式履職。

值得注意的是，此事人事更迭早有徵兆。今年 1 月 20 日，工商銀行就公告，中央組織部出席工商銀行幹部會議，宣布中央決定：廖林任工商銀行黨委書記，免去陳四清的黨委書記職務。