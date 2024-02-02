中國最大商業銀行換帥 總裁廖林接任董事長
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-02 10:00
中國最大商業銀行工商銀行 (01398-HK) 在周四（1 日）晚間發布公告，表示陳四清因年齡因素辭去董事長、執行董事、董事會戰略委員會主席及委員職務，且董事會決定由總裁廖林接任董事長。
據《華爾街見聞》報導，工商銀行周四宣布，為確保董事會正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等規定，結合董事會工作需要，經董事會提名委員會研究審議，董事會選舉廖林為董事長。
工商銀行表示，因工作調整，廖林將辭去工商銀行總裁職務。為確保經營管理工作正常運轉，工商銀行將由廖林代為履行總裁職權，直到新任總裁正式履職。
值得注意的是，此事人事更迭早有徵兆。今年 1 月 20 日，工商銀行就公告，中央組織部出席工商銀行幹部會議，宣布中央決定：廖林任工商銀行黨委書記，免去陳四清的黨委書記職務。
履歷顯示，廖林畢業於廣西農業大學，後獲西南交通大學管理學博士學位，是高級經濟師。
廖林於 1989 年加入建設銀行，曾任建設銀行廣西分行副總裁，寧夏分行總裁，湖北分行總裁，北京分行總裁，建設銀行風險長、副總裁兼風險長。
2019 年 11 月起，廖林調至工商銀行，歷任工商銀行副總裁、副總裁兼風險長。
2020 年 7 月起，廖林任工商銀行執行董事。
2021 年 3 月起，廖林任工商銀行副董事長、執行董事、總裁。
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