鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.57億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達16.6%

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 10:15

24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅16.6%；API3(API3)24小時漲幅13.5%；UMA(UMA)24小時漲幅12%。

24小時跌幅：Jupiter(JUP)24小時跌幅2040%；門羅幣(XMR)24小時跌幅4.01%；PowerPool(CVP)24小時跌幅2.96%。

近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅16.3%；UMA(UMA)近一週漲幅15.4%；FTT(FTT)近一週漲幅12.6%。