鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.57億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達16.6%
鉅亨網新聞中心 2024-02-01 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格42,116.15美元，24小時漲跌幅-1.46%；以太幣(ETH)現報價格2,252.86美元，24小時漲跌幅-3.37%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.57億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.27億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.46億美元。
24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅16.6%；API3(API3)24小時漲幅13.5%；UMA(UMA)24小時漲幅12%。
24小時跌幅：Jupiter(JUP)24小時跌幅2040%；門羅幣(XMR)24小時跌幅4.01%；PowerPool(CVP)24小時跌幅2.96%。
近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅16.3%；UMA(UMA)近一週漲幅15.4%；FTT(FTT)近一週漲幅12.6%。
近一週跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅32.3%；API3(API3)近一週跌幅31.4%；Maverick Protocol(MAV)近一週跌幅28.3%。
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