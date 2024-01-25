鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)EPS預估上修至1.67元，預估目標價為29.5元
鉅亨網新聞中心 2024-01-25 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對宏碁(2353-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.67元，其中最高估值1.87元，最低估值1.42元，預估目標價為29.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|1.87(1.87)
|2.34
|2.54
|最低值
|1.42(1.42)
|1.69
|1.85
|平均值
|1.63(1.61)
|1.98
|2.23
|中位數
|1.67(1.57)
|1.97
|2.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|248,294,000
|275,063,000
|287,790,000
|最低值
|238,203,160
|255,448,040
|278,028,940
|平均值
|243,316,370
|265,170,650
|283,082,650
|中位數
|243,462,460
|265,167,590
|281,865,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.67
|3.63
|2.01
|0.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|275,423,744
|319,005,456
|277,112,477
|234,285,354
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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