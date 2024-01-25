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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：﻿宏碁(2353-TW)EPS預估上修至1.67元，預估目標價為29.5元

鉅亨網新聞中心 2024-01-25 17:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對﻿宏碁(2353-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.67元，其中最高估值1.87元，最低估值1.42元，預估目標價為29.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 1.87(1.87) 2.34 2.54
最低值 1.42(1.42) 1.69 1.85
平均值 1.63(1.61) 1.98 2.23
中位數 1.67(1.57) 1.97 2.32

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 248,294,000 275,063,000 287,790,000
最低值 238,203,160 255,448,040 278,028,940
平均值 243,316,370 265,170,650 283,082,650
中位數 243,462,460 265,167,590 281,865,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.67 3.63 2.01 0.87
營業收入
(單位：新台幣千元)		 275,423,744 319,005,456 277,112,477 234,285,354

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2353/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。




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