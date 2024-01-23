鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至68.8元，預估目標價為2300元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由67.12元上修至68.8元，其中最高估值69.19元，最低估值64.19元，預估目標價為2300元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年 2026年
最高值 69.19(69.19) 122.8 164.23 174.92
最低值 64.19(64.19) 80.3 91.75 159.39
平均值 67.58(67.3) 101.79 130.12 167.15
中位數 68.8(67.12) 101.48 127.88 167.15

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年 2026年
最高值 256,502,000 391,636,000 555,375,000 615,010,680
最低值 241,900,990 300,454,000 327,507,000 563,979,520
平均值 245,370,790 353,928,720 471,931,900 589,495,100
中位數 241,901,000 351,148,450 483,942,500 589,495,100

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 81.07 49.46 49.25 36.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		 292,876,040 192,625,942 186,927,647 163,600,423

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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