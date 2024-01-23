鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估上修至68.8元，預估目標價為2300元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由67.12元上修至68.8元，其中最高估值69.19元，最低估值64.19元，預估目標價為2300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|69.19(69.19)
|122.8
|164.23
|174.92
|最低值
|64.19(64.19)
|80.3
|91.75
|159.39
|平均值
|67.58(67.3)
|101.79
|130.12
|167.15
|中位數
|68.8(67.12)
|101.48
|127.88
|167.15
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|256,502,000
|391,636,000
|555,375,000
|615,010,680
|最低值
|241,900,990
|300,454,000
|327,507,000
|563,979,520
|平均值
|245,370,790
|353,928,720
|471,931,900
|589,495,100
|中位數
|241,901,000
|351,148,450
|483,942,500
|589,495,100
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|81.07
|49.46
|49.25
|36.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
|163,600,423
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)目標價調升至2280元，幅度約5.84%
- 【量大強漲股整理】AI股漲多休息後，有機會續航向上嗎?關鍵指標看甚麼?
- 〈台股盤後〉高檔震盪再漲59點 重電、綠能、面板族群成撐盤要角
- 【鑫攻略早報】道瓊突破38000，緯穎領軍AI軟體股大行情!
- 【獨家】緯創目標價 ! 比外資還要準 ?
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。