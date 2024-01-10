假消息造成狗狗幣劇烈波動 超67萬美元部位被清算

加密貨幣因謠言走高的故事，又多了一例。在周三 (10 日) 社群網站傳出狗狗幣的吉祥物、表情包原型 Kabosu 已經過世後，狗狗幣短暫強漲 9%，但隨著謠言被澄清和用戶的帳號被刪除，狗狗幣的價格也迅速回落至 0.079 美元。

X 平台上用戶 TraderAguila 發布了一張日文 Telegram 對話的截圖，聲稱狗狗幣的表情包原型 Kabosu 已經過世。 這項消息隨後導致狗狗幣短暫上漲了 9%，達到 0.083 美元。

然而，不久之後，該用戶刪除了推文，並表示截圖訊息為謠言，隨後又刪除了自己的帳號。在確定此事為假消息後，狗狗幣價格快速回落至 0.079 美元。至台北時間周三下午，狗狗幣價格暫報 0.0785 美元，24 小時跌約 2.3%。

這一事件激怒了加密貨幣觀察人士，因為它加劇了這一資產類別涉嫌市場操縱和投機性質的不良聲譽。廣受關注的加密貨幣市場觀察家 Tree of Alpha 表示，「人們在猜測動物死亡時繪製的圖表讓我覺得我們要嘛都會下地獄，或者我們已經在那裡了。」

價格快速波動時期，也讓一些交易者大為憤怒，因為快速的漲跌造成許多槓桿部位遭到清算。CoinGlass 數據顯示，價值超過 67.4 萬美元的槓桿衍生品交易在一小時內被清算，超過了包括比特幣在內的所有其他加密資產清算量。

狗狗幣於 2013 年作為一種玩笑性質而誕生，但在全球範圍內積累了大量追隨者，其中包括馬斯克 (Elon Musk)，目前市值超過 110 億美元。