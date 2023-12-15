盤中速報 - 運錩(2069)急拉3.05%報16.95元，成交36張

運錩(2069-TW)近5分K漲速3.05%，15日09:03報16.95元，成交36張，今日漲幅為3.67％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

運錩(2069-TW)近5日股價下跌1.21%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵工業下跌0.81%。集中市場加權指數上漲2.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：+3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-54 張
  • 融券增減：0 張

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