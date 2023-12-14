貴州茅台發人民幣240億特別分紅 現金紅利發放日為12月20日

中國貴州茅台 (600519-CN) 在周三（13 日）晚間發布 2023 年度回報股東特別分紅公告，A 股每股現金紅利人民幣（下同）19.106 元，共計派發現金紅利 240.01 億元。

據《第一財經》報導，股權登記日為 12 月 19 日，除權（息）日、現金紅利發放日為 12 月 20 日。

貴州茅台曾在 11 月 20 日公布回報股東特別分紅方案公告，擬每股派發現金紅利 19.106 元（含稅）。截至 9 月 30 日，總股本為 12.56 億股。

貴州茅台表示，配發特別分紅的目的，一是公司持續、穩定、健康發展的需要；二是在保證正常經營和長期發展不受影響的前提下，加大現金分紅力道，提振市場信心；三是積極回報股東，與股東分享公司發展紅利，增強廣大股東的獲得感。

貴州茅台強調，考慮了公司目前生產經營狀況、未來發展資金需求、經營現金流等因素，特別分紅不會影響公司正常經營和長期發展。

去年 11 月 28 日，貴州茅台首次宣布特別分紅。當時茅台表示，經董事會充分研究，擬向全體股東每股派發現金紅利 21.91 元（含稅），現金紅利總額合計 275.23 億元。隔天貴州茅台股價應聲大漲 5.9%。

貴州茅台發布的第 3 季財報顯示，前三季營業收入首次突破千億大關，達到 1,032.68 億元，年增 18.48%，歸母淨利潤 528.76 億元，成長 19.09%。

今年 10 月底，茅台調高出廠價，宣布 11 月 1 日起上調 53%vol 貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均漲幅約 20%。

滬深三大指數周三集體走低，白酒股大跌，瀘州老窖重挫逾 5%，五糧液跌近 4%，貴州茅台跌 2.92%。

至此，白酒指數創下今年來新低，今年來跌幅達到 19.55%。白酒指數在經歷年初大漲後，自 2 月下旬一路震盪走低，截至周三，成份股幾乎盡綠。

以往經驗來看，新春來臨，每年第 4 季與第 1 季是白酒消費旺季，但目前白酒市場顯得較為冷清，不僅未出現漲價行情，降價聲音還不絕於耳。

市場消息指出，12 月 18 日起，部分白酒調降產品打款價，成為近期壓倒白酒股股價的稻草之一。國泰君安證券指出，近期白酒類股大幅調整，主要是市場對國窖階段性價格政策的反應過於悲觀。

國窖近期調整結算價格，針對部分客戶計畫內配額進行利潤前置操作，呈現出來的結果是表觀結算價格下降，市場對此表現出悲觀情緒。