鉅亨速報 - Factset 最新調查：麗豐-KY(4137-TW)目標價調升至217.5元，幅度約3.45%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對麗豐-KY(4137-TW)提出目標價估值：中位數由217.5元上修至217.5元，調升幅度3.45%。其中最高估值247元，最低估值188元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予麗豐-KY(4137-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立3位、保守悲觀0位。
麗豐-KY(4137-TW)今(11日)收盤價為190元。近5日股價下跌2.08%，相關生技醫療近5日下跌0.72%，集中市場加權指數下跌0.31%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。