澤倫斯基將訪美 拜會拜登 討論烏克蘭迫切需求

美國白宮在周日（10 日）宣布，總統拜登將於周二接見烏克蘭總統澤倫斯基，這將是烏克蘭戰爭爆發以來他第三次訪美，目前美國國會的援烏協議協商仍陷入僵局。

據《CNN》報導，白宮發言人 Karine Jean-Pierre 表示，隨著俄羅斯擴大對烏克蘭的飛彈與無人機攻勢，拜登與澤倫斯基將討論烏克蘭的迫切需求，以及美方繼續提供支持的重要性。

烏克蘭總統辦公室周日在聲明中指出，拜登與澤倫斯基周二將進一步討論國防合作，也會討論未來一年的防禦合作，包括武器生產與防空系統的共同計畫。

一名美國國會參議院領袖助理表示，澤倫斯基應多數黨領袖 Chuck Schumer 與共和黨領導人 Mitch McConnell 邀請，周二上午將在參議院全體會議上發表演說。眾議院議長 Mike Johnson 也會與他會面。

澤倫斯基訪美正值美國國會協商烏克蘭緊急援助法案的關鍵時刻，國會議員仍未就調整移民和邊境政策，以及向烏克蘭緊急援助方案達成協議。

若美國國會在未達成協議的情況下休假，白宮可能將不得不做出艱難選擇：以犧牲美國軍事準備為代價，向烏克蘭等盟友提供援助。美國高階官員一直就烏克蘭資金枯竭以其潛在後果發出警告。

美國政府提出的 1,060 億美元援助計畫，包括約 600 億美元的烏克蘭防禦援助，其餘資金用於以哈戰爭、台灣國安以及美墨邊境資金。

然而，共和黨高層要求任何進一步援助烏克蘭的資金，都必須與移民相關重大政策調整綁在一起。

拜登在本月稍早表示：「歷史將嚴厲審判那些背棄自由事業的人。我們不能讓普丁贏。」他說，願意在邊境問題上做出重大妥協，但他強調，烏克蘭的需求太迫切了，不能再等了。