上交所召開建商座談會 政府釋滿足建商合理融資需求信號

上交所周四（30 日）表示，近日召開滬市建商座談會，將與各方加強協同，一視同仁，支持不同所有制建商的合理融資和併購需求。分析師認為，建商座談會密集召開，是金融監管機關釋出將滿足建商合理融資需求、保障流動性的信號。

據《中國證券報》報導，上交所說，滬市建商座談會的參與企業，包括保利發展 (600048-CN) 、大名城 (600094-CN) 、華發股份 (600325-CN) 、金地集團 (600383-CN) 、迪馬股份 (600565-CN) 、新黃浦 (600638-CN) 、中華企業 (600675-CN) 、京能置業 (600791-CN) 等八家滬市建商，及申萬宏源、國金證券兩家保薦機構。

上交所指出，本次座談會是在證監會指導下，貫徹中央金融工作會議精神的重要工作，旨在進一步支持滬市建商透過融資、併購重整等方式，提升品質，化解風險，支持保障性住宅、城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施等「三大工程」。

在滬市建商座談會登場前，農業銀行 (01288-HK) 、建設銀行 (00939-HK) 、交通銀行 (601328-CN) 、浙商銀行等金融機構已經召開過建商座談會，提出在房地產開發貸款、個人房貸、經營性物業貸款、併購貸款、債券承銷與投資等方面加強合作。

從時間軸來看：

11 月 21 日、22 日

農業銀行分別與萬科集團 (000002-CN) 、龍湖集團 (00960-HK) 、朱孟依家族集團等企業高層進行業務座談。

11 月 22 日

浙商銀行與省內外 20 餘家代表性建商召開座談會。

11 月 24 日

建設銀行召集萬科、龍湖、美的置業 (03990-HK) 、新城發展 (01030-HK) 、濱江集團 (002244-CN) 以及大華集團等六家建商召開座談會。

11 月 27 日

交通銀行與萬科集團、綠城中國 (03900-HK) 、龍湖集團、濱江集團、信達地產 (600657-CN) 、新城控股、美的置業、卓越集團、首開股份、大華集團、仁恆置地、新希望地產、陸家嘴集團、浦發集團、偉星集團等 15 家建商召開座談會。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，這充分說明房地產金融供給側改革在發力，金融機構持續深入落實中央金融工作會議的精神。

招聯首席研究員董希淼則表示，座談會可以起到四個方面的作用：

一是貫策金融管理機關的要求，為建商提供更好的融資支持；

二是釋出金融部門將滿足建商合理融資需求、保障流動性的信號，有助於提振房地產市場的信心；

三是幫助銀行更好地了解建商的融資需求，幫助遇到流動性困難的企業度過難關，有助於化解房地產金融風險；

四是有利於銀行自身豐富信貸項目儲備。