童子賢：台灣產業要做淨零碳排的模範生

童子賢今 (21) 日以玉山科技協會理事長身分出席論壇，童子賢指出，台灣是促進全球經濟、社會繁榮的重要角色，既然全球在淨零碳排以及減緩暖化有明確目標，台灣產業應該在這方面要做模範生。

童子賢認為，從民間到產業都要深切體認，淨零碳排不僅僅是政府政策，必須落實在消費、生產以及能源策略上。

童子賢提到，淨零碳排引發產業大革命。他舉例，2019 年電動車一年的銷售接近 9000 萬輛，時至今日，2023 年應該要突破 1 億輛。意味著全球汽車產業，包括維修、改裝、保養等，產值高達 3 兆美元，是半導體的 5 倍，更是電腦、筆電的 12 倍，這讓許多歐洲百年公益車廠，願意放棄原先優勢轉向電動車。

如此龐大的產業轉向帶給台灣新機會，過去在 ICT 電子產品的努力，讓台灣加入電動車產業時事半功倍，成為台灣優勢。不過台灣也因此非常仰賴出口貿易，就會牽涉到淨零碳排的相關規定。

童子賢指出，包括歐盟、美國都制定碳排管制標準，最快明年就會有所行動。先進國家會檢驗產品製造過程的碳排數字，如果超標將有懲罰性的關稅，台灣如此仰賴出口貿易，若違反相關規定將影響台灣的國際競爭力。

因此童子賢認為，台灣在淨零碳排方面比其他國家更沒有回頭路，必須更努力追求淨零碳排，且需縝密規劃相關措施。