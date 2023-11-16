〈拜習會〉拜登會習近平 王毅：兩人談得很好、很深入

美國總統拜登周三（15 日）在加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平舉行會談，會晤結束後，中國外交部長王毅向媒體說明情況，他說拜登與習近平談得很好，也很深入。

王毅表示，習近平向拜登說，中美歷史文化、社會制度不同，但兩國不打交道不行，想改變對方不切實際。

以下是央視新聞發出的王毅發言全文：

一、今天，習近平與拜登舉行了會晤，中美兩國和國際社會高度關注。兩位領導人談得如何？此次會晤有什麼特點？

答：習近平是應拜登邀請，赴美舉行兩國元首舊金山會晤，同時應邀出席 APEC 領袖峰會。剛剛，兩國元首在費羅麗莊園的會晤談得很好，很全面，也很深入。會晤有三個特點：

一是戰略性。拜登向習近平專門發出了一份舉行元首會晤的單獨邀請，不同於本次 APEC 期間的雙邊會見安排。美方特別表示，這是一場中美「峰會」。可以說，無論從會晤安排的獨特性，中美兩國和國際社會的關注度，還是會晤本身的重要性而言，這都是一次具有戰略意義和深遠影響的元首峰會。

二是歷史性。這次會晤是在中美關係處於關鍵階段的大背景下舉行。國際社會比以往任何時候都需要一個穩定的中美關係。習近平時隔六年再次訪美，兩國元首時隔一年再次面對面會晤，凸顯了中美元首外交的歷史傳承和時代價值，也延續了習近平與拜登多年來的友好交往，必將成為中美關係史中的里程碑，當今國際關係中的大事件。

三是引領性。會晤持續四個小時，全程使用同傳。兩國元首面對面深度交流，就樹立彼此正確認知、妥善管控分歧、推進對話合作等最突出問題提出指導性意見，就應對以巴衝突、烏克蘭危機以及氣候變化、人工智慧等全球性挑戰進行全方位溝通，進一步探討了中美兩個大國的正確相處之道，進一步明確了中美共同肩負的大國責任，形成了面向未來的「舊金山願景」，為實現中美關係的健康、穩定、可持續發展指明了方向，規劃了藍圖。

二、在此次元首會晤中，習近平重點闡述了中方的哪些觀點和立場？

答：兩國元首在相互尊重的氣氛中就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平與發展的重大問題交換意見。習近平全面闡述了中方對於穩定改善中美關係的立場，最重要有以下幾個方面：

一是要做出正確歷史選擇。中美到底是夥伴還是對手？是互利合作還是對立對抗？這是一個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。習近平指出，歷史是最好的教科書，現實是最好的清醒劑。我們希望兩國做夥伴，在符合雙方利益的合作議程上積極行動，在國際和多邊場合良性互動，這樣中美關係的前途就會是光明。

二是要找到正確相處之道。習近平指出，中美歷史文化、社會制度不同，但不打交道是不行的，想改變對方不切實際，衝突對抗更是誰都無法承受。正確做法是堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。這三項原則既是從半個世紀來中美關係提煉的重要經驗，也是歷史上大國衝突對抗帶來的深刻啟示，應該成為中美雙方共同努力的方向。

三是要開闢舊金山願景。習近平高屋建瓴地指出，中美要共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。這「五個共同」相當於為中美關係的穩定發展澆築起五根支柱，開闢了中美關係面向未來的新願景。