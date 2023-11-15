人民幣1.45兆！今年來最大規模 中國央行出手

中國人民銀行（央行）宣布，展開人民幣（下同）1.45 兆元中期借貸便利（MLF）操作，為今年來最大規模，顯示央行增強提振經濟的力道。

據《中國證券報》報導，中國央行周三（15 日）表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等短期因素的影響，並適當供應中長期基礎貨幣，當天展開 4,950 億元公開市場逆回購操作和 1.45 兆元 MLF 操作。

此次 MLF 操作規模為今年來最大，且周三有 8,500 億元 MLF 到期，淨投放總量為 6,000 億元，金額也是近七年來最高。

這也是今年以來央行連續第 11 個月超額續做 MLF。

《彭博》指出，目前北京陷入困境：既要提振國內經濟，又要避免人民幣進一步貶值。

業界人士表示，央行超額續做 MLF，可釋出增量流動性，有助於減緩流動性波動，保持銀行體系流動性合理充裕，為實體經濟帶來有力支持。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示：「當前正處於推動經濟復甦動能持續回升的關鍵階段，需要保持市場流動性合理充裕。除靈活實施逆回購操作外，大規模加量續作 MLF，有助於緩解銀行體系流動性壓力。」

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華也說：「目前，同業存單利率、國債利率中樞抬升，高於 MLF 利率，反映近期銀行體系對中長期限資金需求有所增加。近期繳稅、繳準、公開市場操作工具到期量大，政府債券發行量大，對市場流動性擾動影響較大。」

在利率方面，本次 MLF 利率按兵不動，為 2.50%。業界人士認為，降息仍有空間。

周茂華表示，未來央行可能會根據經濟與物價趨勢、實體融資需求等因素，相機調控，適時降息。

「四季度，應繼續加大政策實施力度，繼續推動政策利率下行，繼續實施降準，適度降低存款利率，壓降銀行資金成本，引導 LPR 下降 5-10 個基點，推動市場主體融資成本穩中有降，進一步鞏固宏觀經濟恢復向好的態勢。」招聯首席研究員董希淼認為。

董希淼進一步表示，此次超額續做 MLF，將更好地降低居民存量和新增房貸利息支出，進一步提振居民房屋消費的意願和能力。同時，這也將進一步降低企業中長期貸款利率，激發企業有效融資需求，為 2024 年經濟開局創造條件。