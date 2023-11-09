字節跳動用人民幣300億 證明自己沒做硬體基因

字節跳動用了人民幣 300 億，證明自己確實沒有做硬體的基因。

據《虎嗅網》報導，11 月 7 日，字節跳動旗下 VR 企業 Pico 召開全員大會，通知大幅調整組織架構，主要涉及市場銷售、Studio、影片及平台業務團隊。

「在保持正常運營的同時，會下更大的決心在長期價值點上加強投入，在其他方面內縮小投入。」在全員大會上，創始人周宏偉以相對體面的方式宣讀了 Pico 的命運。

然而，Pico 可能已經成為字節的棄子。一位業界人士表示：「內容文化和市場等部門幾乎在整建制地裁撤，雖然字節要留下硬體部門作為火種，但這種調整力度無法避免硬體團隊的流失。」

2021 年 9 月，字節跳動以人民幣（下同）90 億元的天價，勸退競爭對手騰訊，成功將 Pico 攬入懷中，立志打造「元宇宙」時代中國最大流量入口。

在北京市工商聯的一場座談會上，字節跳動某高層發表豪情壯志，準備好為虛擬實境（VR）事業「燒掉 300 億元」。

但僅僅兩年的時間，「元宇宙」一詞淪為過街老鼠，各路 VR 公司對避之唯恐不及，曾經最負盛名的 VR 公司也轟然倒下。

許多人對 Pico 的結局不感到意外。今年 2 月起，這家公司就一直傳出「大面積裁員」、「內容負責人離職」的消息，業界甚至已經默認 Pico 被拋棄只是時間問題。

年虧 36 億 字節也補不動了

儘管 Pico 從未公開過財務數據，但一位 Pico 內部人士透露，去年全年 Pico 虧損 36 億，這還不包含字節在集團層面的投入。

「不光是燒錢問題，最主要的是留不住用戶，沒法產生後續收益。」一位業界人士表示，Pico 用戶的留存率和活躍度太低，字節想過要在硬體上燒錢，但前提是能夠透過用戶規模形成內容生態聯動。

內容之殤 誰之過？

在內容方面，Pico 完全沒有達到預期。

據《華爾街日報》報導，目前 Meta 頭戴式裝置 Quest 的月活用戶已達到 637 萬，其中僅《Beat Saber》（節奏光劍）遊戲就貢獻了 2.55 億美元的營收，月活用戶達到 147 萬。

截至今年 2 月，Meta 的 VR 平台上收入超過 100 萬美元的應用數量已超過 200 多款，其中 95% 以上都是遊戲應用。

但令人遺憾的是，遊戲恰好是 Pico 平台上最大的短板。Pico 被字節收購後，迎來了「空降」內容團隊，由原西瓜視頻總裁任利鋒領導，全面轉向 VR 影片、VR 直播、VR 演唱會等方向。雖然 Pico 也積極引進海外遊戲版權，但進展十分緩慢，海外爆款 IP 在 Pico 商店中寥寥無幾。

因此，在 Pico 直播間中，甚至可以看到這樣一副景象：人氣最高的直播間，主播一本正經地教觀眾如何透過 PC 串流玩 Meta 的《節奏光劍》。

遊戲內容的缺失，讓 Pico 在用戶留存上面臨十分艱難的處境，儘管內容團隊花費力氣想打造 VR 影片矩陣，但一個現實問題是，與其他任何終端設備相比，VR 頭戴式裝置在直播上都沒有不可替代的優勢。