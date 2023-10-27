中共中央訃告 李克強是「黨和國家的卓越領導人」

中國國務院前總理李克強周五（27 日）逝世，中共中央在晚間發布訃告，表示李克強是久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。

李克強逝世的消息周五迅速衝上微博熱搜第一，有網友說：「太突然了」，也有網友說：「難以置信，太難受了，沉痛悼念克強總理」。

中國戰略分析智庫研究員鄧聿文在社群平台 X 上表示，據說李克強游泳時心肌梗塞，被送到附近的曙光醫院，沒有搶救過來。

李克強在去年中共 20 大「裸退」，十年總理生涯正式謝幕。李強則在今年 3 月接替李克強，擔任國務院總理。

社群平台 X 在 8 月 31 日曾熱傳李克強現身莫高窟的影片，這是他「裸退」後首度現身，看上去氣色相當不錯。現場眾遊客在旁高喊「總理好」，歡呼聲不斷，李克強則笑容滿面，向民眾揮手致意。



李克強出生於 1955 年 7 月，安徽定遠人，1974 年 3 月參加工作，1976 年 5 月加入中國共產黨，北京大學法律系和經濟學院經濟學專業畢業，在職研究生學歷，法學學士、經濟學博士學位。

李克強是中國結束文革亂局後首批中國培養的知識份子，也是中共建政後歷任總理中學歷最高者。他的政治起點始於共青團，被視為「團派」代表人物之一。

以下是中共中央訃告全文：

中國共產黨中央委員會、中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國國務院、中國人民政治協商會議全國委員會沉痛宣告：中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志，因突發心臟病，經全力搶救無效，於 2023 年 10 月 27 日 0 時 10 分在上海逝世，享年 68 歲。

李克強同志，1955 年 7 月生，安徽定遠人。他從青少年時代起就熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民，刻苦學習，追求進步。1974 年 3 月起，在安徽省鳳陽縣大廟公社東陵大隊插隊，1976 年 5 月加入中國共產黨，1976 年 11 月至 1978 年 3 月任安徽省鳳陽縣大廟公社大廟大隊黨支部書記。1978 年 3 月至 1982 年 2 月，在北京大學法律系學習，曾任校學生會負責人。1982 年 2 月起，李克強同志先後任北京大學團委書記，共青團中央常委、共青團中央學校部部長兼全國學聯秘書長，共青團中央書記處候補書記，共青團中央書記處書記兼全國青聯副主席、全國少工委主任。1993 年 3 月起，任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，第八屆全國人大常委會委員。他緊緊圍繞黨的中心任務來考慮和安排團的工作，服務黨和國家工作大局。1998 年 6 月起，李克強同志歷任河南省委副書記、代省長、省長，省委書記、省長，省委書記、省人大常委會主任。他提出實現中原崛起的奮鬥目標，在全省上下形成發展共識，在大力推進工業化、城鎮化進程的同時，加快農業現代化建設，推動河南經濟社會各項事業取得長足發展。2004 年 12 月起，李克強同志歷任遼寧省委書記，省委書記、省人大常委會主任。他緊緊抓住東北振興和沿海開放的雙重機遇，著力深化國有企業改革，構建「五點一線」沿海經濟帶，提出並組織實施集中連片棚戶區改造、促進「零就業家庭」就業等民生工程，推動遼寧老工業基地振興取得顯著成績。2007 年 10 月，李克強同志在中共十七屆一中全會上當選為中央政治局委員、常委。2008 年 3 月，任國務院副總理、黨組副書記，負責國務院常務工作，負責發展改革、財政、國土資源、環保、建設、衛生方面工作。他協助做好應對國際金融危機、加快經濟結構調整、深入實施區域協調發展戰略、推進節能減排和生態環境保護、深化醫藥衛生體制改革等工作。把保基本、強基層、建機制作為醫改工作的重心，推動醫保、醫藥、醫療「三輪驅動」。著力推進保障性安居工程，促進人民群眾安居樂業。積極探索環境保護新道路，堅持在發展中保護、在保護中發展。2012 年 11 月，李克強同志在中共十八屆一中全會上再次當選為中央政治局委員、常委。2013 年 3 月，在十二屆全國人大一次會議上，他被任命為國務院總理，同月起任國務院黨組書記。面對錯綜復雜的國內外形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持穩中求進工作總基調，保持戰略定力，著力完善宏觀調控，注重預調微調，注重定向調控。深入開展「互聯網 +」行動，加快新舊動能轉換。堅持對外開放的基本國策，扎實推進「一帶一路」建設。推動依法全面履行政府職能，努力建設人民滿意的法治政府、創新政府、廉潔政府和服務型政府。2017 年 10 月，李克強同志在中共十九屆一中全會上又一次當選為中央政治局委員、常委。2018 年 3 月，在十三屆全國人大一次會議上，他再次被任命為國務院總理，並擔任國務院黨組書記。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，面對世界變局加快演進、新冠疫情衝擊、國內經濟下行等多重考驗，堅持穩中求進工作總基調，完整、准確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，統籌發展和安全，持續做好「六穩」、「六保」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，積極擴大國內有效需求，保持經濟運行在合理區間，依靠創新驅動推動產業結構優化升級。貫徹以人民為中心的發展思想，著力保基本、兜底線、促公平，強化就業優先政策導向，擴大保障性住房供給。推進脫貧攻堅，實施鄉村振興戰略，鞏固拓展脫貧攻堅成果。落實綠水青山就是金山銀山的理念，推動生態文明建設取得明顯成效。

擔任國務院總理後，李克強同志還先後兼任國務院振興東北地區等老工業基地領導小組組長、國務院西部地區開發領導小組組長、國家科技教育領導小組組長、國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組組長等，在科技、教育、生態環保和東北全面振興、西部大開發等領域傾注了大量心血。新冠疫情發生後，李克強同志擔任中央應對疫情工作領導小組組長，認真貫徹落實黨中央決策部署，堅持人民至上、生命至上，推動統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。李克強同志堅持從中國國情出發，堅持和完善社會主義基本經濟制度，持續推動經濟體制改革，堅持社會主義市場經濟改革方向，處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合。他持續推進政府職能轉變和行政體制改革，統籌推進財稅、金融、投資、科技等重點領域改革，實行更加積極主動的開放戰略，實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放。李克強同志對人民群眾飽含感情，著力解決好群眾就業、教育、住房、醫療、養老等方面的突出困難，兜牢民生底線，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

2023 年 3 月，李克強同志不再擔任國務院總理職務。從領導崗位上退下來後，他堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

李克強同志的一生，是革命的一生、奮鬥的一生、光輝的一生，是全心全意為人民服務的一生，是獻身於共產主義事業的一生。他的逝世，是黨和國家的重大損失。我們要化悲痛為力量，學習他的革命精神、崇高品德和優良作風，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定信心、同心同德，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。

李克強同志永垂不朽！