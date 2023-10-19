詐團盯上抽股票行騙 證交所揭4大誆騙話術

詐騙集團花招百出，近期有詐騙集團以「AI 代抽」、「中籤不限張數」、「抽中再匯款」、「高中籤率」等四大類話術誘騙民眾加入假投資群組或下載 App，再誘騙匯出款項，證交所提醒投資人務必保持警覺，勿掉入詐騙集團「抽股票」的陷阱。

股票抽籤對投資人來說頗具吸引力，也成為詐騙誘騙民眾的手段，日前有媒體報導民眾加入 LINE 投資群組，並獲知可以抽股票賺價差的好康訊息。

詐騙集團常會聲稱有特殊管道，可用 AI 系統參加抽籤，不限張數、中籤率高，並要求民眾要先下載一款投資 App，而且可以等抽中再付申購款，過了幾天，App 畫面顯示中籤，專人通知必須馬上匯款至指定帳戶，否則扣繳失敗就會凍結民眾帳戶，誆稱會因為違約被判刑。

證交所表示，俗稱「抽股票」的公開申購，指的是公司初次上市櫃或辦理現金增資時，提撥一定比率讓投資人抽籤，而公開申購需透過合法券商辦理，且必須開立證券戶，民眾可上金管會官網查詢核准券商名單；此外，股票抽籤通常每人只能抽 1 張。

證交所指出，價差較大的新股申購通常中籤率非常低，且無法保證中籤，而申購股票款項必須在抽籤前就完成匯款，而非中籤後才匯款；至於申購款項不足，也只會被歸類在不合格案件，無法參與抽籤，不會構成違約交割。

證交所表示，民眾參與公開申購前，應先了解相關流程，證交所官網「市場公告 & 公開申購公告」，清楚揭露包括抽籤股票名稱、申購期間、可申購股數、承銷價格等資訊。

或是到券商公會官網「承銷公告」或各券商官網查詢。至於是否中籤，則可以透過下單申購的證券經紀商之下單 App 及官網，或集保結算所「集保 e 手掌握」App 查詢。

