盤後速報 - 材料-KY(4763)下週(10月3日)除權息6.11元，預估參考價1012.51元

材料-KY(4763-TW)下週(10月3日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4.7元，股票股利1.41元，合計股利6.11元。
以今日(9月25日)收盤價1160.00元計算，預估參考價為1012.51元，權息值合計為147.49元，股息殖利率0.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
材料-KY(4763-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為二醋酸纖維絲束研發、製造與銷售。近5日股價下跌8.02%，台灣加權指數下跌3.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/10/03
|1160.00
|4.70087
|0.41%
|1.41026
|2022/12/19
|176.5
|3.95509
|2.24%
|0.0
|2022/09/29
|124.5
|4.8695
|3.91%
|0.0
|2021/09/23
|104.0
|4.7826
|4.6%
|0.0
|2021/05/21
|131.0
|0.0
|0.0%
|1.5
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