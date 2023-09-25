盤後速報 - 材料-KY(4763)下週(10月3日)除權息6.11元，預估參考價1012.51元

材料-KY(4763-TW)下週(10月3日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4.7元，股票股利1.41元，合計股利6.11元。

以今日(9月25日)收盤價1160.00元計算，預估參考價為1012.51元，權息值合計為147.49元，股息殖利率0.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

材料-KY(4763-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為二醋酸纖維絲束研發、製造與銷售。近5日股價下跌8.02%，台灣加權指數下跌3.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/10/03 1160.00 4.70087 0.41% 1.41026
2022/12/19 176.5 3.95509 2.24% 0.0
2022/09/29 124.5 4.8695 3.91% 0.0
2021/09/23 104.0 4.7826 4.6% 0.0
2021/05/21 131.0 0.0 0.0% 1.5

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