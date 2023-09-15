鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估上修至15.15元，預估目標價為377元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.15元上修至15.15元，其中最高估值16.15元，最低估值14.25元，預估目標價為377元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.15
|19.15
|21
|最低值
|14.25
|15.95
|17.49
|平均值
|15.17
|17.01
|19.05
|中位數
|15.15
|16.97
|19.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|33,360,000
|38,743,000
|43,394,000
|最低值
|31,948,070
|34,204,000
|37,965,900
|平均值
|32,698,020
|36,453,960
|40,424,920
|中位數
|32,664,500
|36,563,000
|40,504,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|11.2
|9.35
|8.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
|27,047,502
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。