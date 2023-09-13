鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鴻(2014-TW)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為25元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鴻(2014-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.4元，其中最高估值0.9元，最低估值-0.75元，預估目標價為25元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.9
|1.49
|1.92
|最低值
|-0.75
|0.53
|1.92
|平均值
|0.3
|1.05
|1.92
|中位數
|0.4
|1.06
|1.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|43,220,000
|45,141,000
|48,611,000
|最低值
|37,327,000
|40,916,000
|48,611,000
|平均值
|39,459,830
|42,488,500
|48,611,000
|中位數
|39,001,000
|41,948,500
|48,611,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-0.69
|4.42
|0.37
|0.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|44,503,494
|53,744,012
|36,790,154
|40,470,129
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2014/financials/ratios
最新相關新聞
- 投信近5日賣超個股
- 投信近3日賣超個股
- 中鴻9月內銷盤價漲900-1000元 估季節性因素消除後需求回升
- AI股震盪原因曝光！外資出脫2檔AI正規軍居冠亞軍 投信重押6檔AI股
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鴻(2014-TW)EPS預估下修至0.48元，預估目標價為25元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。