鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鴻(2014-TW)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為25元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鴻(2014-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.4元，其中最高估值0.9元，最低估值-0.75元，預估目標價為25元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 0.9 1.49 1.92
最低值 -0.75 0.53 1.92
平均值 0.3 1.05 1.92
中位數 0.4 1.06 1.92

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 43,220,000 45,141,000 48,611,000
最低值 37,327,000 40,916,000 48,611,000
平均值 39,459,830 42,488,500 48,611,000
中位數 39,001,000 41,948,500 48,611,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -0.69 4.42 0.37 0.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		 44,503,494 53,744,012 36,790,154 40,470,129

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2014/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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