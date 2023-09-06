盤後速報 - 漢平(2488)下週(9月13日)除息2.5元，預估參考價36.3元

漢平(2488-TW)下週(9月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(9月6日)收盤價38.80元計算，預估參考價為36.3元，息值合計為2.5元，股息殖利率6.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
漢平(2488-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電器製造業.照明設備製造業.資料儲存及處理設備製造業.。無線通信機械器材製造業.電子零組件製造業。國際貿易業.產品設計業.資訊軟體服務業。近5日股價上漲6.74%，台灣加權指數上漲1.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/13
|38.80
|2.5
|6.44%
|0.0
|2022/09/21
|30.6
|1.2
|3.92%
|0.0
|2021/09/22
|29.6
|1.5
|5.07%
|0.0
|2020/09/23
|31.9
|2.3
|7.21%
|0.0
|2019/09/24
|39.15
|2.5
|6.39%
|0.0
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