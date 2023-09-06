盤後速報 - 漢平(2488)下週(9月13日)除息2.5元，預估參考價36.3元

漢平(2488-TW)下週(9月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(9月6日)收盤價38.80元計算，預估參考價為36.3元，息值合計為2.5元，股息殖利率6.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

漢平(2488-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電器製造業.照明設備製造業.資料儲存及處理設備製造業.。無線通信機械器材製造業.電子零組件製造業。國際貿易業.產品設計業.資訊軟體服務業。近5日股價上漲6.74%，台灣加權指數上漲1.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/13 38.80 2.5 6.44% 0.0
2022/09/21 30.6 1.2 3.92% 0.0
2021/09/22 29.6 1.5 5.07% 0.0
2020/09/23 31.9 2.3 7.21% 0.0
2019/09/24 39.15 2.5 6.39% 0.0

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