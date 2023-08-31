〈台股盤前〉MSCI權重調整盤後生效 慎防甩尾效應

台股昨 (30) 日在 AI 股回神激勵下，跳空上漲 96 點，越過月線反壓，收 16719.82 點，成交值 2794.08 億元。法人指出，明晟 MSCI 第三季季度調整將於 9 月 1 日開盤生效，今 (31) 日適逢指數調整前一交易日，台股尾盤恐出現甩尾效應，慎防劇烈波動。

美國 8 月小非農就業數據降溫，加上美國第 2 季國內生產毛額年增率下修，可能鼓勵聯邦準備理事會停止進一步升息，美股主要指數周三收紅。

市場消息方面，台積電 CoWoS 先進封裝產能吃緊，導致輝達 AI 晶片產出受限，傳輝達不惜加價找台積電以外的替代產能因應，提供 CoWoS 中介層材料的聯電，已對超急件漲價，並啟動產能倍增計畫，日月光先進封裝報價也蠢動。

蘋果宣布將在美西時間 9 月 12 日上午 10 時 (台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 時)，舉辦「Wonderlust」線上特別活動，預料將發表最新 iPhone 系列手機與新款 Apple Watch，蘋果年度重量級新品問世時間僅剩不到半個月，供應鏈同步動起來。

法人指出，明晟 MSCI 第三季季度調整將於 9 月 1 日開盤生效，台股於 MSCI 新興市場指數權重下降 0.12 百分點，隨著本周股價已上漲 1.45%，今日適逢指數調整前一交易日，台股尾盤恐出現甩尾效應，慎防劇烈波動。