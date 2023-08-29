淨利銳減近40%！疫後萬泰生物恐難回巔峰

新冠肺炎疫情結束後，曾因檢測和疫苗而業績大增的中國萬泰生物 (603392-CN) ，恐怕難回巔峰。其半年報顯示營業收入為人民幣（下同）41.63 億元，年降 29.78%，淨利潤為 16.23 億元，銳減 38.75%。

據《國際金融報》報導，相較於去年 111.85 億元的營業收入和 45.14 億元的淨利潤，萬泰生物上半年的成績不容樂觀。該公司公布半年報當天，萬泰生物股價直接跌停。在 A 股大盤普漲的情況下，萬泰生物股價周一（28 日）收盤報 47.2 元，重挫 5.94%。

萬泰生物無論是去年業績大增還是今年下滑，都與 HPV 疫苗和疫情有關。

正如萬泰生物在年報中預測的那樣，鼻噴新冠疫苗上市後，市場已經出現重大變化，研發投入可能無法收回。

今年 6 月，迫於新冠疫苗市場需求大幅減少，萬泰生物終止「鼻噴疫苗產業基地建設項目」募資。該項目原本計劃投入 9.91 億元，其中 6 億元用於興建疫苗廠房及配套用房，並購置生產設備，設立兩條鼻噴新冠疫苗生產線，年產能為 2.4 億劑。截至 3 月 31 日，該項目累計投入 6,191.39 萬元。

鼻噴疫苗項目終止，不僅意味著前期全部研發投入打水漂，還對公司後續業績產生明顯影響。萬泰生物在半年報中表示，基於國家防疫政策變化以及對鼻噴新冠疫苗項目未來收益的判斷，其將 2022 年度已經資本化的和未來發生的鼻噴新冠疫苗研發支出於當期全部費用化，這也是上半年業績大幅下降的原因之一。

此外，疫情結束後，萬泰生物的試劑和疫苗產品營收都明顯下滑，上半年分別下降 42.7% 和 22.25%。