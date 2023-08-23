盤後速報 - 艾訊(3088)下週(8月30日)除權息3.47元，預估參考價89.16元

艾訊(3088-TW)下週(8月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.48元，股票股利0.99元，合計股利3.47元。
以今日(8月23日)收盤價100.50元計算，預估參考價為89.16元，權息值合計為11.34元，股息殖利率2.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
艾訊(3088-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能物聯網產品。智能設計服務產品。博奕產品。近5日股價上漲0.72%，櫃買指數上漲0.13%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/30
|100.50
|2.4832
|2.47%
|0.9933
|2022/08/12
|59.7
|3.0433
|5.1%
|0.0
|2021/08/03
|54.6
|2.5701
|4.71%
|0.0
|2020/08/03
|57.4
|3.9752
|6.93%
|0.0
|2019/07/17
|58.9
|3.749012
|6.37%
|0.0
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