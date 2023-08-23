盤後速報 - 艾訊(3088)下週(8月30日)除權息3.47元，預估參考價89.16元

艾訊(3088-TW)下週(8月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.48元，股票股利0.99元，合計股利3.47元。

以今日(8月23日)收盤價100.50元計算，預估參考價為89.16元，權息值合計為11.34元，股息殖利率2.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

艾訊(3088-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能物聯網產品。智能設計服務產品。博奕產品。近5日股價上漲0.72%，櫃買指數上漲0.13%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/30 100.50 2.4832 2.47% 0.9933
2022/08/12 59.7 3.0433 5.1% 0.0
2021/08/03 54.6 2.5701 4.71% 0.0
2020/08/03 57.4 3.9752 6.93% 0.0
2019/07/17 58.9 3.749012 6.37% 0.0

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