盤後速報 - 茂生農經(1240)下週(8月30日)除權息1.2元，預估參考價44.71元

茂生農經(1240-TW)下週(8月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.2元，合計股利1.2元。

以今日(8月23日)收盤價46.60元計算，預估參考價為44.71元，權息值合計為1.89元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

茂生農經(1240-TW)所屬產業為農業科技業，主要業務為家禽(雞鴨鵝)家畜(豬)各項飼料及其原料之製造加工買賣。倉庫租金收入,豬隻合作飼養肉豬銷售,有色雞合作飼養銷售。近5日股價下跌1.28%，櫃買指數上漲0.13%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/30 46.60 1.0 2.15% 0.2
2022/08/23 46.3 0.0 0.0% 0.5
2022/08/03 46.95 2.0 4.26% 0.0
2021/08/31 57.2 2.0 3.5% 0.5
2020/08/27 58.9 2.0 3.4% 0.3

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