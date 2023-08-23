盤後速報 - 茂生農經(1240)下週(8月30日)除權息1.2元，預估參考價44.71元

茂生農經(1240-TW)下週(8月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.2元，合計股利1.2元。
以今日(8月23日)收盤價46.60元計算，預估參考價為44.71元，權息值合計為1.89元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂生農經(1240-TW)所屬產業為農業科技業，主要業務為家禽(雞鴨鵝)家畜(豬)各項飼料及其原料之製造加工買賣。倉庫租金收入,豬隻合作飼養肉豬銷售,有色雞合作飼養銷售。近5日股價下跌1.28%，櫃買指數上漲0.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/30
|46.60
|1.0
|2.15%
|0.2
|2022/08/23
|46.3
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/08/03
|46.95
|2.0
|4.26%
|0.0
|2021/08/31
|57.2
|2.0
|3.5%
|0.5
|2020/08/27
|58.9
|2.0
|3.4%
|0.3
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