盤後速報 - 伍豐(8076)下週(8月29日)除權息1元，預估參考價31.07元

伍豐(8076-TW)下週(8月29日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.7元，股票股利0.3元，合計股利1元。
以今日(8月22日)收盤價32.70元計算，預估參考價為31.07元，權息值合計為1.63元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
伍豐(8076-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備。有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務。有關前各項產品及零件之進出口業務。近5日股價上漲2.03%，櫃買指數上漲1.37%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/29
|32.70
|0.7
|2.14%
|0.3
|2022/08/30
|33.25
|0.3
|0.9%
|0.7
|2021/09/22
|30.2
|0.5
|1.66%
|0.0
|2020/08/20
|30.15
|0.2622
|0.87%
|0.7463
|2019/09/06
|40.6
|1.0
|2.46%
|0.0
最新相關新聞