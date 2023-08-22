盤後速報 - 伍豐(8076)下週(8月29日)除權息1元，預估參考價31.07元

伍豐(8076-TW)下週(8月29日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.7元，股票股利0.3元，合計股利1元。

以今日(8月22日)收盤價32.70元計算，預估參考價為31.07元，權息值合計為1.63元，股息殖利率2.14%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

伍豐(8076-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為微電腦. 商用電腦及裝備(印表機.顯示器.終端機)之配備。有關電腦硬體及軟體程式之研究開發設計業務。有關前各項產品及零件之進出口業務。近5日股價上漲2.03%，櫃買指數上漲1.37%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/29 32.70 0.7 2.14% 0.3
2022/08/30 33.25 0.3 0.9% 0.7
2021/09/22 30.2 0.5 1.66% 0.0
2020/08/20 30.15 0.2622 0.87% 0.7463
2019/09/06 40.6 1.0 2.46% 0.0

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