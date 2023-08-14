鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至13.77元，預估目標價為407.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.36元上修至13.77元，其中最高估值18.6元，最低估值9.55元，預估目標價為407.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18.6
|33.92
|40.47
|最低值
|9.55
|22.73
|25.94
|平均值
|14.04
|27.93
|30.88
|中位數
|13.77
|27.73
|29.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|523,173,000
|588,449,000
|644,585,000
|最低值
|449,691,630
|489,157,230
|517,224,220
|平均值
|490,599,700
|540,689,780
|574,936,160
|中位數
|491,831,000
|544,446,500
|574,308,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|19.78
|59.98
|16.34
|5.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|537,191,932
|535,238,735
|351,330,493
|354,187,665
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。