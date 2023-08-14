鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至13.77元，預估目標價為407.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.36元上修至13.77元，其中最高估值18.6元，最低估值9.55元，預估目標價為407.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 18.6 33.92 40.47
最低值 9.55 22.73 25.94
平均值 14.04 27.93 30.88
中位數 13.77 27.73 29.71

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 523,173,000 588,449,000 644,585,000
最低值 449,691,630 489,157,230 517,224,220
平均值 490,599,700 540,689,780 574,936,160
中位數 491,831,000 544,446,500 574,308,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 19.78 59.98 16.34 5.7
營業收入
(單位：新台幣千元)		 537,191,932 535,238,735 351,330,493 354,187,665

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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