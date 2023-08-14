鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估下修至7.4元，預估目標價為247.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.45元下修至7.4元，其中最高估值8.29元，最低估值5.31元，預估目標價為247.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8.29
|13.98
|17.02
|最低值
|5.31
|7.19
|17.02
|平均值
|7.3
|11.79
|17.02
|中位數
|7.4
|12
|17.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11,609,000
|15,919,000
|19,332,000
|最低值
|9,889,000
|11,789,000
|19,332,000
|平均值
|10,763,140
|13,795,170
|19,332,000
|中位數
|10,777,000
|13,893,500
|19,332,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.32
|5.62
|8.16
|7.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,557,701
|9,423,020
|7,544,545
|6,835,443
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。